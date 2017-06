Solicita al juez la apertura de juicio oral contra los 34 acusados y la testifical de De Guindos, Goirigolzarri, Linde y Fainé

Entre el listado de 42 testigos que solicita la acusación se encuentran igualmente el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura. Los dos declararon en calidad de investigados en la fase de instrucción aunque el magistrado Andreu terminó archivando el procedimiento para la cúpula del supervisor y de la CNMV porque no se castiga la "incorrecta o errónea" decisión de salir a Bolsa sino la presunta falsedad de las cuentas y por tanto no son responsables de los hechos.

"NO HUBIERAN INVERTIDO UN SOLO EURO"

Al respecto la acusación denuncia que si los clientes hubieran sabido que las pérdidas acumuladas de la entidad superaban en el primer semestre de 2011 los mil millones de euros, no hubieran invertido "un solo euro en acciones de Bankia". "Si mis mandantes hubieran sabido que la querellada no presentaba cuentas correctas, no hubieran sufrido el perjuicio que ahora experimentan. Confiaron en lo publicado oficialmente por la empresa", añade.