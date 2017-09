Unos 200 militantes y cargos de EUIB abandonan el partido a raíz del "conflicto interno" con la dirección balear

Unos 200 militantes y cargos públicos de Esquerra Unida de Baleares (EUIB) han abandonado el partido a raíz del "conflicto interno" alargado desde hace dos años con la dirección balear.

El colectivo sostiene que la marcha se produce tras la negativa de la dirección balear de acatar las directrices estatales y "no convocar una asamblea extraordinaria con todas las garantías".

La ex coordinadora de EU-Palma, Maribel Alcázar, ha explicado a Europa Press que se había creado un clima de "discrepancia y confrontación permanente" y considera que "lo ideal hubiera sido arreglar la situación dentro del partido".

De momento los ex integrantes no están planteándose "unirse a otro partido o crear otro" y ha explicado que tampoco sería "descartable" volver al partido". "Todo depende de cómo deriven las cosas", ha explicado para después añadir que "todavía" no se ha hablado de estos temas.