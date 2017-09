El ministro de Justicia advierte a los alcaldes catalanes de que colaborar con el referéndum "es cometer delito"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha advertido este sábado a los alcaldes de los municipios catalanes de que colaborar con la celebración del referéndum secesionista que es "ilegal" supone estar "cometiendo un delito" y, por ello, cada uno deberá asumir "sus responsabilidades".

"No podrán decir que no han sido avisados de que no se puede colaborar en organizar un referéndum ilegal", ha señalado, al insistir en que quien tome la decisión de colaborar "con la cesión de locales o de facilitar el censo sabe que está cometiendo un delito y asumirá sus responsabilidades".