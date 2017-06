Informativos Telecinco / Agencias

Irene Montero, portavoz de Unidos Podemos, ha dado pistoletazo de salida a la tercera moción de la democracia. Esta, como las dos anteriores -en 1980 y 1987- tampoco saldrá adelante. Unidos Podemos tiene tiempo ilimitado para explicar las razones que le han llevado a presentar la censura contra el presidente del Gobierno Mariano Rajoy.

10:05 La presidenta del Congreso pide silencio por enésima vez en la primera hora de debate. Ustedes velan por el interés general de la República independiente de su casa, sentencia Montero.

9:58 Cataluña no es un problema para España. La España que está en marcha lleva la fraternidad por bandera. No reconocen que existe un problema de encaje de Cataluña en España. Su negativa al referéndum es un sintóma más de que ustedes son del pasado. Nuestra propuesta es referéndum y derecho a decidir para que las bases de la convivencia entre los pueblos de este país sean plenamente democráticas . Ustedes no tienen un proyecto territorial para este país.

9:51 En lo único que les voy a dar la razón es en que hay militantes y votantes del PP honrados. por eso, es indignante que cuando no les vale la teoría de las manzanas podrídas les usen a ellos, Deberían pedirles perdón. Dicen que son el partido de la unidad pero no tienen un proyecto para España. Creen que España es suya y que pueden imponer su forma de entenderla. Al decirdir no se rompe nada. No quieren que decidan los ciudadanos, pero si que lo hagan los fondos buitres, a los que venden la patria. España convertida en un casino, sin ley ni soberanía, es lo que quieren ustedes. España es un país plurinacional. Nuestra Constitución se refiere a los pueblo de España y las nacionalidades y regiones que la integran. Han sido los dinamiteros de los puentes que unen los pueblos de España. Recuerda que han puesto al frente del PP en Cataluña, a un xenófobo confeso como el señor Albiol.



9:46 Pone un ejemplo con la reforma de la estiba y recuerda que días después de aprobar el decreto se ha vendido la empresa a una compañía china. Interviene Ana Pastor pidiendo silencio. En España ser rico sale muy barato porque la cuenta la pagan los ciudadanos con su trabajo. Lee artículo 128 de la Constitución que dice que "toda la riqueza del país en sus distintas formas y titularidad está subordinada al interés general...". Recuerda que la Aministía Fiscal ha sido declarada nula por el TC.

9:41 Irene Montero dedica varios minutos a desgarnar cómo funciona una trama de corrupción, con contínuas alusiones a los casos que salpican al PP. Decir que la corrpción es una cosa de casos de aislados es mentir. La corrupción no es intrínseca al ser humano, se puede evitar con políticas económicas, sociales y de regeneración .

9:31 Montero enumera los casos de corrupción que salipcan al PP, por orden alfabético y se pregunta cuántos casos no habrán salido. No basta con pedir perdón, les exigimos que devuelvan lo robado . Lo mejor que podían hacer por España es usar el dinero de sus próximas campañas para devolver a la Hacienda pública. El PP ha convertido la corrupción en una forma de gobierno . La corrupción no es un problema moral ni inevitable. La corrupción para llevarse a cabo necesita una estructura y una trama de poder.

9:29 Con esta moción de censura, en el Parlamente le decimos que la gente no tiene miedo y no acepta sus mentiras. Cuando en un país gobierna una organización que según los jueces se dedica a delinquir, lo que debe hacer un demócrata es trabajar para echarle ustedes.

9:24 Con qué cara dura mantienen hoy que la Fiscalía conspira contra el PP o se inventa delitos. S on el primer partido imputado por corrupción de la historia. Los jueces dicen que ustedes que son una organización criminal. Ustedes han mentido sistemáticamente . Han trabajado para mentir y para mantener la ley del silencio. Usted lo dijo en un lapsus: "Lo que hemos hecho es engañar a la gente". Necesitan que los ciudadanos tengan miedo o se resignen. Necesitan un país sin memoria. Por eso no aplican a nuestra historia reciente la ley de justicia universal. Hace días esta cámara recibió a un exministro preconstitucional, responsable de la matanza de Vitoria. Cada vez más gente en este país sabe que ustedes les han dejado sin nada .

Esta moción también se debate en Twitter. Rajoy tuitea al comienzo del debate.

En el Congreso, junto al Gobierno y el @GPPopular, que representan a una gran mayoría y trabajan en consensos a favor de todos los españoles pic.twitter.com/aTnzNgZvXY — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 13 de junio de 2017

9:20 Nuestra alternativa será con las mujeres o no será. No es España, si no ustedes quienes van a la deriva. Su destino no es el destino de España. Hay una España que pide paso, que quiere echarlos y quiere construir alternativa. La corrupción no es cosa de manzanas podridas, tiene sede: Génova 13.

9:17 Hace 183 las cigarreras de esta país. Pastor pide de nuevo silencio. Ellas organizaron los primeros, movimientos obreros de mujeres en este país. Y hace 86 años Clara Campoamor subió a esta tribuna, algo que la ley en ese momento nos prohibía. Si alguien sabe plantar cara a la resignación, esas son las mujeres. Por eso esta moción también es feminismo.

9:13 Han parasitado las instituciones de su país, para su enriquecimiento y el de las élites. Han saqueado y se han llevado el dinero de las élites a Suiza y Andorra. Montero recuerda el 15.-M. Nunca les gustó que la ciudadanía despertarse. Nos llamaron perro flautas. Su tiempo se ha acabado señorías del PP. Se refieren a Cospedal que les dijo a los jóvenes del 15M que hicieran un partido. Esta moción les dice basta ya. Son millones los ciudadanos y ciudadanas que no tienen miedo y no aceptan su desesperanza .

9:08 Montero les acusa de huir hacia delante. Su estrategia es aguantar hasta que amaine el temporal. Esperan que el verano borre de la mente de los españoles la operación lezo y al señor Moix. "Tratan a España con la misma arrogancia con la que me tratan a mí ahora", afirma Montero después de tener que interrumpir su discurso dos veces. Se esfuerzan de aparentar normalidad, se creen sus pripias mentiras y se extrañan de que nosotros no los creamos. Consideran natural y normal, el orden de cosas donde los que mandan roban y los de abajo trabajan. Quieren normalizar el saqueo de lo público, quieren normalizar la degradación del sistema sanitario, normalizar los desahucios y nos cuentan que la gente ocupa casas porque quieren vivir del cuento, quieren normalizar las presiones en el poder judicial y apartan a quien no se deja comprar y quieren normalizar la corrucpción y que se trata de unas pocas manzanas podridas...Ustedes forman parte del pasado de ste país.

9:04 Ana Pastor da la palabra a Irene Montero , portavoz de Unidos Podemos. Hace referencia al asesinato machista ocurrido esta noche en Granada. Comienza su intervención diciendo que Rajoy mira a España con los ojos estraviados y cansados de mirar hacia otro lado. Les acusa de autoritarios, machistas, obsesionados por borrar la historia democrática, de servilismo a las élites económicas. España está harta de que le roben., de que ustedes le roben y la democracia pide paso, sentencia Montero.

