"Están hundiendo a España y frustrando a los jóvenes. Están usando el miedo para robar. Pero se está acabando la historia del miedo en el país. España vive un momento muy especial en su historia y hoy estamos juzgando una época", ha advertido Iglesias en su primera intervención desde la tribuna como candidato en la moción de censura, que ha durado casi tres horas, y a lo largo de la cual ha tratado no elevar el tono.

Como inicio de su discurso para defender su candidatura, Iglesias ha utilizado la gestión de los ayuntamientos gobernados por Podemos y sus socios como ejemplo de que "se puede gobernar de otra forma "más eficiente y más moderna". "Seguro que haremos algunas cosas mal, pero nosotros no robamos", ha asegurado, al tiempo que ha señalado que "los españoles no se merecen esta desvergüenza".

Según ha lamentado, "no es normal" que el partido que sostiene al gobierno haya acudido a las elecciones "financiado ilegalmente", que todos sus tesoreros menos uno estén siendo investigados por corrupción o que el presidente envíe mensajes de ánimo a corruptos.

"Hoy juzgamos una época que tiene que formar parte del pasado", ha insistido, antes de avisar a Rajoy y a su gobierno de que España no se parece a ellos, sino a los trabajadores, los jubilados, a la España rural, a las mujeres, los autónomos, los médicos o los profesores. "España no es como este Parlamento. Si este Parlamento se pareciera de vedad a España, ustedes no estarían ocupando el banco azul", ha sentenciado.