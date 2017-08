El movimiento no independentista Lliures niega que España sea una nación pero sí Cataluña

El portavoz de Lliures, Roger Montañola, ha negado este miércoles que España sea una nación y asegura que "nunca lo será", algo que cree que deben aceptar, pero que sí lo es Cataluña.

"España no es una nación. ¿Es un Estado? Sí. ¿Es un país? Sí. Pero no es una nación. Una nación es Cataluña, Euskadi, Castilla, Inglaterra o Dinamarca. Pero no España", ha destacado en un comunicado el portavoz del movimiento de liberales no independentistas capitaneado por el exdiputado de CDC Antoni Fernàndez Teixidó.