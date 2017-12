La oposición cántabra responsabiliza del pacto con un tránsfuga a Revilla

Los partidos de la oposición en el Parlamento de Cantabria han responsabilizado al presidente regional y líder del PRC, Miguel Angel Revilla, del acuerdo con un diputado "tránsfuga" -el exparlamentario de Ciudadanos Juan Ramón Carrancio- para aprobar los presupuestos de Cantabria de 2018. A juicio de Podemos, Revilla "se aproxima cada día más" al expresidente cántabro Juan Hormaechea.

"No lo soy, pero es que da igual, aunque lo fuera el derecho al voto es el mismo", ha replicado Carrancio a la oposición a la que, además, ha recordado la reciente decisión del Tribunal Constitucional que ha tumbado la conocida como 'ley antitransfuguismo'.

Además, ha señalado que el debate no está en si su voto vale lo mismo o no que el del resto, sino que "de lo que se habla es de si es ético o no es ético usarlo". Gómez ha opinado que el apoyo de Carrancio al Gobierno va a ir más allá de estos Presupuestos y su "estrenada mayoría absoluta" formada con el "tránsfuga" va a permitir al Ejecutivo "vivir tranquilo el año y medio que le queda".