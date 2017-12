La juez ordena arrestar a los dos ediles de la CUP de Reus para que comparezcan este jueves

Concentración a las puertas del consistorio tras la orden judicial

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la orden la adopta después de haberlos citados dos veces en esta causa y, "sin que se tenga conocimiento de razón alguna", no hayan comparecido.

Tras esta orden de detención, la CUP ha afirmado en su Twitter: "Somos muchas y la solidaridad es la mejor herramienta. Seguiremos construyendo la República y defendiendo los derechos básicos de expresión y manifestación. Reiteramos que no hemos cometido ningún delito".

Ha explicado que no se han presentado ante el juez porque no reconocen el marco de la justicia española, en sus palabras, y están en contra "del aparato del Estado que pone en evidencia que no hay separación de poderes".