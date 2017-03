Iglesias a Rajoy: “Se la bufa el informe de los letrados porque ya tiene los presupuestos”

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, le ha preguntado al presidente Mariano Rajoy, sobre el uso, hasta en 23 ocasiones, que hace el Gobierno de su capacidad de veto en el Congreso. "Planteando esta pregunta he llegado a la conclusión de que me iba a responder que el informe de los letrados del Congreso le traía a usted sin cuidado", ha dicho Iglesias para continuar con su intervención. "Como maneja la prosa de Lope con destreza, he reflexionado sobre la expresión que utilizaría usted. Tiene varias opciones: me importa un comino el informe de los letrados, me importa un pimiento, me importa un huevo, me importa un rábano o me importa un pepino. Incluso tiene otras fórmulas más directas: me la trae floja, me la suda, me la trae al fresco, me la pela, me la refanfinfla, en incluso la que más se adapta a su estilo que es me la bufa y se la bufa el informe de los letrados porque lo importante, los presupuestos, ya los tiene usted atado con C’s, PNV y CC y con un diputado prestado por el PSOE de Nueva Canarias". Rajoy le ha contestado celebrado que ya tiene el apoyo a los presupuestos. "Si alguien quería una primicia informativa ya la tiene, se la ha dado el señor Iglesias".