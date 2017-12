Los partidos aplauden que el Pacto Antiyihadista sea más "proactivo" y Podemos insiste en evitar vetos

Todos los partidos políticos que han participado este miércoles en la reunión de trabajo del Pacto Antiyihadista han celebrado que el foro sea más "proactivo" a la hora de estudiar las reformas legislativas para mejorar la lucha contra el terrorismo, incluyendo Podemos, la única formación que ha participado en calidad de observador y que ha aprovechado para pedir que se eviten vetos para aquellas formaciones que no son firmantes del acuerdo.

"No me parece muy leal, está muy bien y me gusta la foto de la unidad, pero a esa foto hay que acompañarla del compromiso", ha insistido el portavoz del PP, Rafael Hernando, que no entiende que se mantenga el 'no' a firmar un pacto que permite que se crean, como ha dicho el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, grupos de trabajo para ser más "proactivos" a la hora de plantear reformas legislativas e instrucciones concretas sobre la actuación de las fuerzas de seguridad.