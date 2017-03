C's, entre la moción de censura y el apoyo al PSOE ante la situación del presidente de Murcia

En Murcia la oposición sigue negociando presentar una moción de censura contra el actual presidente de la comunidad... que sigue insistiendo -a pesar de haber declarado ante el juez- en que no está acusado "formalmente". Todo está en manos de Ciudadanos que no rechaza apoyar un gobierno del PSOE. Mientras tanto, Pedro Antonio Sánchez que aparca su peripecia judicial y retoma sus cosas de predidente convencido de que es inocente y que no tiene una imputación formal. Para el portavoz de la formación naranja rechaza esta justificación y asegura no entender qué entiende el presidente popular por "formal" teniendo en cuenta "que está investigado, te cita con abogado... lo de formalmente va de suyo... o le parece poco?". La negociación en busca de una alternativa está en marcha.