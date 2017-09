La jueza rechaza la petición de Camps y mantiene la investigación de la F1 al haber pruebas por practicar

La instructora afirma: "Si apreciara de forma evidente que los hechos denunciados carecen de relevancia penal, habría archivado"

Así mismo, reclamaba que mientras pendiera la declaración de secreto, se tuviera por suspendido el plazo máximo de instrucción acordado y, por último, señalaba que de no existir la conexión suficiente entre la parte de la causa no secreta y la secreta, se procediera a la declaración de separación de piezas, interesándose de la no secreta la resolución de las peticiones de archivo y sobreseimiento que están desde hace un año por dictar.