El jurado popular absuelve al acusado de matar a un conocido en Huelva tras seccionarle la femoral

EUROPA PRESS

El jurado popular ha dictado un veredicto absolutorio para el acusado de matar a un conocido seccionándole la femoral izquierda, tras clavarle supuestamente un objeto punzante durante una discusión por dinero en un piso ubicado en la calle Venezuela de Huelva capital el 23 de noviembre de 2016.

Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, el jurado ha comenzado a deliberar esta misma mañana y el veredicto ha sido absolutorio para este hombre, de 33 años, con tratamiento de esquizofrenia y con un 66 por ciento de discapacidad, para el que la Fiscalía solicitaba 12 años de prisión por un delito de homicidio, así como el pago de una indemnización, en concepto de responsabilidad civil, de 60.000 euros para la hermana de la víctima.

La declaración de dos testigos fundamentales, uno de ellos la de su exnovia, que no lo ubicó en ningún momento de aquella noche en la casa del fallecido, donde apareció su cadáver, y otro la de una mujer que la situaban en el lugar de los hechos, que declaró desde el hospital donde se encuentra ingresada y que aseguró que no recuerda nada, han sido claves para su absolución, aunque esta mujer durante la instrucción apuntó al procesado como autor de los hechos. No obstante no existen huellas ni restos de ADN del acusado en la escena del crimen.

En concreto, su exnovia aseguró que estuvo "toda la noche" con él y que "no fue a la casa" del fallecido. De hecho, durante su declaración, afirmó con la cabeza la pregunta de la defensa: "Estuvieron siempre juntos y él no mató a nadie". En esta línea, remarcó que el día 22 de noviembre "lo pasaron juntos", así como que ese día pararon en la puerta del fallecido sobre las 14,00 horas para hablar con él porque le iba a arreglar una avería en su casa, pero "no llegó a entrar ni a hablar con él".

Durante la noche y madrugada del 23 de noviembre, teniendo en cuenta que los hechos ocurrieron a las 6,00 horas, asegura que la pasó entera con el acusado, que era su novio en aquellas fechas, al que acompañó a comprar droga "por distintos barrios de la ciudad y a comprar tabaco en la barriada del Torrejón", quedándose dormida unos diez minutos en el sofá, pero ha asegurado que no fueron a la vivienda donde apareció el cadáver, a la par que ha reconocido que éste "estaba muy alterado" debido al consumo.

NO HABÍA HUELLAS

Por último, el pasado martes declararon los dos peritos que analizaron las huellas dactilares recogidas en la escena del crimen. En concreto fueron 15 huellas y ninguna coincidió con las del acusado, el cual, según el escrito de acusación del fiscal, entró en el domicilio del fallecido, donde, tras mantener una discusión con el mismo por un tema de dinero, y recriminarle éste que fuera armado, le clavó un instrumento punzante y cortante --tipo cuchillo o navaja-- en la pierna izquierda a la altura de la arteria femoral, seccionándola totalmente en todo su diámetro.

De esta quincena, seis no tenían valor al no contener los doce puntos necesarios; cinco eran anónimas, aunque posteriormente una de ellas coincidía con la de F.A.R.C., el cual no está en el proceso judicial, y otra de A.G., que declaró el martes como testigo, y tres de la víctima.