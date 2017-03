La presidenta del PSOE andaluz llama a "no sembrar dudas" sobre los censos del partido

La presidenta del PSOE andaluz y vicepresidenta segunda del Congreso, Micaela Navarro, ha llamado este martes a "no sembrar dudas" sobre los censos del partido después de conocer que el ex secretario general Pedro Sánchez ha pedido una reunión con la Gestora para conocer el estado de los procesos de afiliación.

"Lo que me gustaría es que no empezáramos a sembrar dudas sobre los censos de un partido", ha comentado Navarro en los pasillos de la Cámara Baja, dejando claro que no es el presidente de la Gestora, el Javier Fernández, quien se encarga de ellos, sino compañeros del partido que llevan años trabajando en 'Ferraz'.

"Y yo no tengo ninguna duda de que son absolutamente escrupulosos a la hora de preservar, conservar y respetar las afiliaciones de los compañeros que deciden dar el paso", ha apuntado la socialista andaluza, quien se ha mostrado "segura", no obstante, de que Sánchez, como ex líder partido, es "el primero en respetarlo".