La presidenta del PSOE andaluz llama a los candidatos a no ir "contra nadie" y pide respetar los "tiempos" de cada uno

La vicepresidenta segunda del Congreso, la socialista Micaela Navarro, ha llamado este martes a los candidatos a la Secretaría General del PSOE a no ir "contra nadie" y ha mostrado su respeto por los "tiempos" que cada uno para anunciar su decisión de dar un paso adelante.

En declaraciones a los periodistas antes de la reunión de la Mesa de la Cámara Baja, Navarro ha respondido así al ser preguntado por el anuncio realizado este fin de semana por el ex secretario general del partido Pedro Sánchez de optar a reelección en el congreso que el PSOE celebrará esta primavera.

La socialista andaluza ha enmarcado en la normalidad la decisión de Sánchez en tanto en cuanto hay un procedimiento abierto y "cada uno puede decir si se presenta o si tiene intención de presentarse o no a las primarias". "No es nada extraordinario", ha comentado.

CADA UNO ES RESPONSABLE DE LO QUE DICE

Ahora bien, preguntada sobre qué le parece que se presentara como el auténtico aspirante de izquierdas en su mitin en Dos Hermanas (Sevilla), Navarro ha respondido que "cada uno es responsable de lo que dice".

"Aquí no se trata de presentarnos contra nadie ni competir contra nadie, sino que se está intentando incluir los matices que cada persona, de manera individual, puede dar a un proyecto, pero sabiendo que estamos liderando un proyecto que es de todos los socialistas", ha subrayado, incidiendo en que espera que en estos cuatro meses que restan para el congreso todos se centran en eso.

Preguntada sobre si personalmente le gustaría que la presidenta andaluza, Susana Díaz, diera ya el paso, la dirigente socialista ha indicado que respeta no sólo las decisiones que tenga que tomar cada compañero, sino también los tiempos, "que también es muy importante". "Yo no me voy a pronunciar sobre quién debe presentarse o no y cuando debe hacerlo", ha insistido.