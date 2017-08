El presidente de la ANC también apuesta por aprobar la ley de transitoriedad antes del referéndum del 1-O

El presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, ha apostado --como ya hiciesen la CUP y Òmnium-- por aprobar la ley de transitoriedad, que marcaría el proceso de ruptura con España en el caso de que Cataluña consiguiese la independencia, antes de la celebración del referéndum secesionista del próximo 1 de octubre.

Asimismo, el presidente de la ANC ha señalado que en toda la historia del "Estado español" no ha existido un referéndum en el que se haya exigido una participación mínima, por lo que ha rechazado que ahora se pida esto. "No vamos a aceptar lecciones democráticas de quienes no quieren que los ciudadanos nos expresemos en las urnas", ha declarado.