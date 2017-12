El presidente de Aragón destaca el "altísimo grado de entendimiento" con Podemos sobre los Presupuestos de 2018

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha destacado este viernes el "altísimo grado de entendimiento" con Podemos Aragón respecto a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2018.

"Cada Presupuestos ha sido un avance, hay una continuidad entre estos Presupuestos y los anteriores", ha planteado el presidente de la Comunidad Autónoma, apostando por "no retroceder en ninguna política, sino seguir implementando políticas que desarrollen estos pactos".

Ha subrayado que el documento presupuestario acordado no se basa en "discusiones menores", sino en "el intercambio de cifras". Ha opinado que la tramitación parlamentaria "no debería ofrecer grandes sorpresas", observando que "Podemos, después de dos años y medio se ha dado cuenta de que los recursos no son infinitos, que las posibilidades reales de hacer cosas están siempre por debajo de la voluntad que uno tendría de hacer cosas", de forma que "vistas las limitaciones presupuestarias hay que priorizar y eso se ha hecho ya".