Puigdemont: "Esas negociaciones ni están ni se las espera"

En Barcelona, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha evitado confirmar si se reunió en secreto en La Moncloa con el presidente del Gobierno y se ha limitado a acusar a Mariano Rajoy de no tener interés "en el diálogo" con Cataluña. Presionado por la oposición durante la sesión de control en el Parlament, Puigdemont ni ha confirmado ni desmentido la reunión y se ha aferrado a la negativa del Gobierno a negociar la celebración de un referéndum por la independencia de Cataluña: "Esas negociaciones ni están ni se las espera", ha dicho.

Inñes Arrimadas, líder de Ciudadanos en el Parlament le ha acusado de "ocultar información" a los catalanes y también le ha dicho al respecto que "cada día me recuerda usted más a Rajoy que no le gusta dar explicaciones.