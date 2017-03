El presidente de PP-A promete "gobernar" y pide confianza para "pilotar la gran nave de Andalucía"

El presidente del PP-A y candidato a la reelección, Juanma Moreno, ha prometido este sábado, al presentar su candidatura para repetir al frente del partido andaluz, que el PP-A "ganará y gobernará" en Andalucía. "No quiero ser presidente de la Junta para mandar más, sino para construir un mejor futuro para Andalucía, para pilotar esta gran nave, rectificar el rumbo, soltar el lastre del mal gobierno y llevarlo al mejor puerto que merecen los andaluces", lo que espera lograr a pesar de estar, como ha señalado, "enfrente de la maquinaria política y electoral más poderosa de España", en alusión al PSOE-A.

Durante su discurso ante el plenario del XV Congreso Regional del PP-A, donde ha sido recibido al grito de "presidente" por los asistentes, Moreno se ha mostrado convencido de que el PP-A está en condiciones de ganar las próximas elecciones autonómicas, y que puede hacerlo porque cuenta con un equipo cargado de "ilusión, fuerza y proyecto", todo frente a un Ejecutivo andaluz "insensible, miope e incapaz".

"Los andaluces necesitan un gobierno mejor y en condiciones, y vamos a dárselo de la mano del PP-A, vamos a darle a los andaluces el gobierno que anhelan y necesitan", ha exclamado el líder 'popular', quien ha criticado que Andalucía no merece una presidenta de la Junta, Susana Díaz, "a la fuga". "Ella ha decidido irse y lo respeto, es una decisión libre y personal, y yo también tengo libertad y elijo quedarme en Andalucía, estoy comprometido y elijo quedarme con los andaluces", ha apostillado.

Tras insistir en que él decide quedarse en Andalucía, ha advertido de que Susana Díaz, "con su huida, está demostrando que no cree en Andalucía y ha decidido irse, pero nosotros sí creemos en Andalucía y no jugamos con la comunidad, tenemos la ambición, el proyecto y la experiencia para transformar las cosas que no funcionan". Además, también ha afeado a la presidenta que no dé explicaciones a los andaluces y argumente que "es un tema de partido cuando no lo es, es una cuestión de lealtad con su tierra y de respeto a los andaluces".

Así las cosas, ha manifestado que "durante casi 40 años nos han dicho que esa Andalucía con la que soñamos es inalcanzable y que no cabe otra opción que el PSOE, pero eso es una gran mentira", cuando ha reprochado a los socialistas andaluces que "han bajado los brazos, no tienen ambición por nuestra tierra" y que por eso la presidenta de la Junta "renuncia a solucionar los problemas de Andalucía y se va".

Ha considerado que lo ocurrido con Susana Díaz se trata de "la crónica de una huida anunciada", toda vez que ha defendido que "no es viable gobernar una comunidad con más de un millón de parados, con un problemón en la sanidad, en la industria y en la educación y coser un partido roto". "No puede coser un partido roto mientras Andalucía se descose por los cuatro costados", ha apostillado.

Al hilo, Juanma Moreno también le ha reprochado a la socialista que renuncie "incluso al autogobierno y al espíritu del 28F, ante su incapacidad en la gestión, y le pide al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que le solucione el problema del impuesto de sucesiones y donaciones", que ha vuelto a reclamarle que suprima en el próximo Consejo de Gobierno.

"NO VAMOS A DEFRAUDAR"

Ante este escenario, Moreno ha pedido el apoyo de los compromisarios del XV Congreso Regional "con gratitud y humildad" y ha asegurado que "de este congreso saldrá el partido que ganará y gobernará en Andalucía" pues el PP-A "está lleno de gente con ilusión, compromiso y ganas de cambio, que está dispuesta a ganar Andalucía para los andaluces".

Tras afirmar que el PP-A tiene "una gran responsabilidad que no vamos a defraudar", ha sostenido que es "un proyecto fundamental para Andalucía, somos el gran partido de centro y moderado de Andalucía", todo antes resaltar que "en los últimos tiempos muchos andaluces se han sentido decepcionados y, ante el desengaño y la frustración, miran al PP-A con esperanza".

Entretanto, ha reivindicado el "papel fundamental" que ha jugado el PP-A en la democracia, por lo que se ha mostrado convencido de que "está llamado a hacer historia en Andalucía". Y es que, como ha recordado, "sabemos lo que es dialogar, pactar, hacer renuncias por llegar a acuerdos, sabemos ser oposición y contrapeso al gobierno y también sabemos gobernar, y lo hemos demostrado allí donde nos han dado la responsabilidad".

Como ha subrayado, en el PP "no hemos crecido a golpe de improvisación, sino ganándole a la adversidad, con mucho esfuerzo, mucha superación y hasta con lágrimas y dolor". En este sentido, ha recodado a todas las víctimas del terrorismo "totalitario y asesino" y, especialmente, a los compañeros "que dieron su vida por defender a España y los valores de la Constitución", como son Alberto Jiménez Becerril, Ascensión García Ortiz y José María Martín Carpena.

También ha agradecido el trabajo de "los que dieron la batalla en los tiempos en los que ser del PP era para valientes", a sus antecesores en la Presidencia del PP-A y todos los alcaldes y concejales de pueblo que "representan la política ejemplar que reclaman los ciudadanos".

Juanma Moreno ha manifestado que los últimos tres años "han sido de mucho trabajo, muchas dificultades y algunos sinsabores, pero ha merecido la pena", por eso ha asegurado que "merece la pena llevar soluciones a cualquier rincón donde hay andaluces que sufren y merece la pena llevar esperanza a los andaluces que aspiran a una Andalucía mejor".

Con todo, Moreno ha destacado que en estos años el partido ha enfrentado cinco citas electorales, en las que "hemos ido recortando diferencias y hoy somos mayoría social en nuestra comunidad porque el pasado mes de junio ganamos las elecciones generales en Andalucía".

De otro lado, ha recordado que el PP-A "lleva el peso de la iniciativa política en el Parlamento, donde ha presentado un total de 7.682 iniciativas en lo que va de legislatura", y ha señalado que también "salimos a la calle porque no le tenemos miedo a la calle, es nuestro medio natural". En este sentido, ha rememorado la campaña por una sanidad digna para los andaluces y las más de 300.000 firmas recogidas contra el impuesto de sucesiones y donaciones, con el que ha garantizado que acabarán porque "es justo, porque crea empleo y es lo que quiere la mayoría de los andaluces".

"EN EL PP-A CABE TODO EL MUNDO"

Así las cosas, Moreno ha defendido un modelo de partido que sea "terriblemente abierto" y "en el que cabe todo el mundo, aquí tienen su sitio todo el que quiera sumar y arrimar el hombro por una Andalucía mejor", porque el PP-A es "un partido abierto y tolerante, que no se excluye a nadie ni mira a nadie por encima del hombro", cuando ha señalado que él mismo no cree en el ordeno y mando "sino en la participación, el diálogo y la colaboración".

El líder del PP-A se ha mostrado convencido de que seguirán seguir sumando apoyos "y ganando la confianza de los andaluces para gobernar la Junta de Andalucía", antes de hacer un llamamiento especial a los jóvenes andaluces, a los que dijo que "si queréis mejorar vuestra tierra, si queréis cambiar lo que no os gusta y queréis que se os tenga en cuenta, aquí hay un partido abierto que va a escuchar a los jóvenes. No os conforméis ni os quedéis en casa porque este y no otro es el partido para cambiar las cosas".

En opinión de Juanma Moreno, Andalucía puede crear empleo, estar a la vanguardia de la industria y la investigación, puede tener una sanidad de calidad y la mejor educación, pero para que eso ocurra "sólo necesitamos un gobierno mejor y vamos a tener un gobierno mejor de la mano del PP-A".