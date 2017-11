El presidente del TSJC: Algunos jueces se quieren ir de Cataluña por el proceso independentista

Asegura que "no es una tónica general" y espera que no se produzca

"No es una tónica general, no es una desbandada, no quiero anticiparme a un escenario que ojalá no se dé, para nosotros es, importante, vital mantener la plantilla judicial que está consolidada aunque tenemos movilidad de jueces jóvenes. Para nosotros sería problemático que se marcharan magistrados que ya están aquí de manera permanente ", ha agregado.