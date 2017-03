El presidente canario, dispuesto a trabajar con el PP en los asuntos y los retos de Canarias

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha acogido "con satisfacción" las cinco medidas urgentes que ha planteado el Partido Popular en el debate sobre el estado de la nacionalidad, y ha dicho estar dispuesto a trabajar "conjuntamente" por una Canarias "igualitaria" que afronte los problemas estructurales "desde la unidad y el entendimiento".

En su turno de réplica al Grupo Popular, Fernando Clavijo ha señalado que si bien no podrán estar de acuerdo en todas las soluciones que plantee el PP a través de estos planes, sí considera positivo que haya cinco propuestas concretas sobre las que hay que trabajar y de las que valoró que sean sociales y no políticas.

El presidente aclaró, no obstante, que esto no saldrá "gratis" al PP, pues para sacar adelante los "grandes" asuntos de Canarias es necesario el apoyo de los 175 diputados populares en el Congreso, a los que se sumaría el voto de CC que, dijo, sí rinde "obediencia ciega" a Canarias.

Clavijo se mostró convencido de que si todos los grupos de la Cámara trabajan en la misma dirección, se logrará sacar a Canarias "adelante". "Sólo tenemos que creerlo y trabajar desde la unidad", apostilló.

Por último, señaló que el Gobierno de Canarias "va a recoger el guante" que le ha tendido el Partido Popular e, independientemente de lo que depare el futuro, tener puntos de encuentro para trabajar de manera "positiva, constructiva y por el bien de los canarios", pues se trata de "una oportunidad que este Gobierno no va a desaprovechar".

Fernando Clavijo indicó que circunstancias externas a Canarias ---como el Brexit y la nueva política económica de Estados Unidos-- obligan a ser "prudentes y cuidadosos" con la gestión de lo público. También advirtió que, por el incremento de la población mayor, habrá que hacer un esfuerzo para hacer frente al aumento de la población dependiente e, incluso, a reformular el sistema de la dependencia.

Ante estos retos, el presidente apuntó que hay que ser "humildes, dialogantes y propositivos", y pensar no en el corto plazo y en las "moquetas" del Parlamento, sino en las personas, porque "lo que no hagamos ahora no lo podremos resolver en el futuro".