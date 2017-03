El presidente murciano pide "sensatez" a Ciudadanos y que se aleje de PSOE y Podemos

El presidente del Ejecutivo murciano, Pedro Antonio Sánchez, ha pedido "sensatez" a Ciudadanos y que se aleje de PSOE y Podemos que les llevan a "un callejón sin salida".

En una entrevista a la Cadena Cope recogida por Europa Press, el jefe del Gobierno regional ha dejado claro que el próximo lunes, día en el que se cumple el plazo que Ciudadanos le dio para poner un sustituto por su investigación en el caso Auditorio, seguirá trabajando, mientras otros "tensarán la cuerda y harán más ruido".

Y es que, ha explicado, "sólo hay dos opciones, dejar que hable la justicia y tomar decisiones o no esperar y hacer lo que sabemos que intentan a costa de lo que sea, que es llegar donde las urnas no le permitieron entrar, un gobierno por la alcantarilla de la democracia con un pacto oculto".

"Meter a un tripartido en Murcia iría muy mal para la Región ahora que está bajando impuestos, que está llegando el AVE, vamos abrir el aeropuerto de Corvera y estamos poniendo en marcha obras que estaban paradas", ha advertido el presidente murciano.

En esta línea, ha criticado al secretario general de los socialistas murcianos, Rafael González Tovar, quien está "ansioso por llegar como sea, pero tiene un problema, ya que según la ley que hay en la Región habrá elecciones el 26 de mayo de 2019, pero él sabe que no llegará, porque en su partido le están esperando".

"Alguien que no lo quieren ni en su casa política tiene un gran problema, que se le acaban los tiempos, porque cada día le ha votado menos gente", dice.

Mientras que el PP "ganó las elecciones", Podemos, PSOE y Ciudadanos "los ves tramando, les interesa arañar cuatro votos, pero hay que ser más serios, porque el Gobierno necesita seriedad".

Por ello, ha vuelto a recordar que tiene la mano tendida a Ciudadanos, a quien le ha pedido sensatez, y el sentido común "dispuesto al 100% para hacer lo mejor por Murcia". Les ha demandado que "se separen de ellos, porque nos llevan a un callejón sin salidas con negativas consecuencias".

Según el presidente murciano, "son partidos pequeños que quieren crecer y se están dejando llevar por una estrategia electoral", por lo que ha demandado a la formación naranja "respeto a la justicia y que no le marquemos nosotros los tiempos, porque hay que esperar y respetar cuando decida". "Una vez que decida, ha dicho, tomaremos todos nuestras respectivas decisiones", ha rematado.

Sánchez ha vuelto a recordar que ha sufrido 17 denuncias del PSOE en distintos ámbitos y jurisdicciones y 16 de ellas se han archivado, y "todavía el PSOE sigue erre que erre, atacando, calumniando, injuriando, haciendo sangre, y ya está bien".

Por ello, se ha preguntado si "en gente como ésta vamos a poner el futuro de la Región, en gente que es capaz lo que está haciendo el PSOE en Murcia con su primo hermano Podemos". Y Cs "va a ser cómplice de esto, va a estar en ese lado", ha cuestionado.

Espera que la justicia "lo aclare todo y después de eso no sentamos y hablamos". Sobre el caso Auditorio, ha vuelto a repetir que "no ha faltado ni un euro y poner en jaque el Gobierno de la Región es absolutamente desproporcional y por eso le pido a Ciudadanos que sea responsable y espere a que la justicia hable".

Por otro lado, ha confesado este martes que está sufriendo y es persona, pero ha pedido que "se pongan en la piel de mi familia, porque tengo hijas, abuelos, padres y una mujer que quizás no me merezca, que está escuchando cosas que no es justo que escuche". "No vale todo y no hay por qué llevar las cosas a donde se están llevando, porque lo perdonaré todo, pero el daño a mi familia no lo voy a olvidar", ha advertido.

También ve una "ocurrencia" la propuesta de modificar el Estatuto de Autonomía, porque "no se dan cuenta que por atacar al presidente pueden poner en riesgo la recuperación de Murcia".

En clave política, ha hablado también del XVI Congreso Regional que el partido celebró este sábado, donde ha destacado la "unidad y el compromiso".

Asimismo, ha apostado por "abrir aún más las puertas del partido a todo el mundo, hay que abrirlas para que todo aquel que quiera trabajar éste es su partido".