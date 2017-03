Los presidentes del PSOE claman por un partido unido con Susana Díaz y recalcan que ellos sí han ganado al PP

Los dirigentes del PSOE han respondido este domingo al llamamiento de la secretaria general de los socialistas andaluces, Susana Díaz, en el lanzamiento de su candidatura. Junto a más de 6.000 militantes socialistas, los dos presidentes de Gobierno del PSOE, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, han defendido su capacidad de unir al partido y el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha recalcado que en este pabellón están los que "han conseguido ganar al PP", aunque a veces se les ha "insultado".

A la presentación de la candidatura de la presidenta de la Junta de Andalucía a las primarias del PSOE han acudido los dos presidentes de Gobierno que ha tenido el PSOE y cuatro de los siete presidentes autonómicos socialistas. Sólo han faltado el asturiano Javier Fernández, que como presidente de la Gestora ha querido mantener "neutralidad" y la balear Francina Armengol, que apoya al exlehendakari Patxi López.

A su llegada al pabellón de Ifema donde tendrá lugar la presentación, Page se ha mostrado "orgulloso" de sus compañeros, de los "veteranos líderes" y de "importantes líderes" a los que a veces se les ha insultado y que sin embargo han dedicado su vida a intentar ganar y muchas veces a conseguir ganar al PP". "Prefiero a mucha gente que aquí ha demostrado cómo se cambia a España, cómo se gana al PP que a aquellos que insultan mucho al PP sobre todo para disimular que pierden frente al PP", ha remachado.

Pero, además, a esta presentación han acudido el exvicepresidente Alfonso Guerra, el ex secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba y la que fuera su contrincante en el 38 Congreso, Carme Chacón. También están los exministros Matilde Fernández y José Bono, que perdieron frente a Zapatero en el 35 Congreso, y el diputado Eduardo Madina, que no contó con el apoyo de Susana Díaz en las primarias que ganó el ex secretario general Pedro Sánchez.

El presidente de los castellano-manchegos ha recalcado que en este acto "hay gente que en los últimos 30 años ha estado en posiciones contradictorias, enfrentados" y, por eso, ha dicho, el "mensaje latente" de que ganará estas primarias la alternativa al PP que tenga "más capacidad de integrar".

Así también lo ha defendido el ex presidente Zapatero, que ha asegurado que tiene "confianza" en que la líder de los andaluces podrá unir el partido, como ha hecho en su federación. "Lo que más une es la expectativa de poder ganar a Rajoy", ha remachado.

Mientras tanto, Felipe González ha defendido que la tarea de todos los candidatos es "unir al partido" y cuando se le ha preguntado si votará a Susana Díaz en estas primarias ha subrayado que el voto es secreto, pero ha añadido: "Estoy aquí, ¿no?".