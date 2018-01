Los presidentes provinciales del PP andaluz firman un manifiesto en defensa de la prisión pernamente revisable

Los presidentes del PP en las provincias andaluzas, junto al presidente regional del PP-A, Juanma Moreno, han firmado un manifiesto en defensa de la prisión permanente revisables. Además, Moreno ha criticado la "incongruencia" de Ciudadanos, "que por un lado presentan una cara y a la hora de los hechos, otra".

Para Moreno, "se está una vez más en las incongruencias de muchas formaciones políticas, y especialmente la de Ciudadanos", ya que "no es razonable que por un lado presenten una cara y a la hora de los hechos otra". "Entiendo que cada uno haga sus planteamientos tácticos, y no sé si Ciudadanos camina hacia la socialdemocracia o el nuevo socialismo, pero no es razonable y sensato", ha concluido.