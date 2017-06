El presunto comisionista de Correa insiste en que no ha intermediado en ningún Ministerio a favor de la trama

El investigado por la supuesta 'caja B' del PP niega haber hecho pagos a la red corrupta y a ex altos cargos 'populares'

"Es evidente que las empresas tienen relación con las administraciones públicas, pero nunca he tenido relación con la Administración Pública", ha subrayado el empresario que ha declarado este lunes en calidad de testigo. "No he estado en ningún Ministerio, tampoco con ningún funcionario, técnico, ni político de cualquier Administración Pública", ha continuado.