Un presunto yihadista admite que dijo que quería atentar contra la Policía porque estaba enfadado

Asegura que sus comentarios fueron fruto de la rabia por "las hostias" y golpes recibidos de agentes durante años

Un presunto yihadista que manifestó a varias personas su intención de atentar en España contra la Policía ha admitido este martes en la Audiencia Nacional estas afirmaciones, aunque ha asegurado que sólo se trataba de un "pensamiento" fruto de su enfado con las Fuerzas de Seguridad que le habían golpeado en varias ocasiones.

La Fiscalía solicita para Ayoub Moutchou 10 años de prisión por el delito de integración en organización terrorista. En respuesta a las preguntas formuladas por el fiscal José Perals durante el juicio en su contra, ha reconocido que repitió en conversaciones por guasap y chats de Facebook que le gustaría atentar para dar un toque de atención. Fue, eso sí, fruto de la "rabia" por "las hostias y golpes" que recibió en distintas ocasiones, ha precisado.

"Me han jodido la vida bastante, he estado enfadado con la Policía desde 2010", ha dicho durante su declaración. Ha destacado en diversos momentos que eran ideas que no pensaba llevar a cabo y que nunca quiso amenazar a personas que no le han hecho daño. "Una persona que te ha pisado la cabeza con sus botas es distinto", ha subrayado.

Al término de la vista oral, el acusado, que residió durante años en la localidad catalana de Figueras, se ha referido a un supuesto agente encubierto de la policía que, según versión, le incitaba a informar sobre personas que querían viajar a Siria y a cometer delitos como la falsificación de pasaportes.

La Fiscalía ha elevado a definitiva su petición de pena ya que considera que Moutchou, dentro del ideario yihadista, instó a un "ataque violento contra España, su Gobierno, o sus ciudadanos o intereses".

Manifestó mediante 'whatsapps' a su expareja, otra mujer no identificada y al menos dos personas más, su intención de cometer un atentado en España para "entrar en la historia y conseguir el paraíso", detalla el fiscal, así como, causar un tiroteo contra la Policía.

Según ha explicado Perals, utilizó Facebook --cuya foto de perfil aparecía la fotografía de uno de los líderes del Estado Islámico (EI) en Irak con un recuadro menor en la que se mostraba otra imagen del acusado con tres niños--, en el verano de 2015 no sólo mantuvo contactos telefónicos con dos personas de la organización terrorista Jahbat al Nusrah, sino que consiguió conversar con un representante del grupo terrorista.

SE PRESENTÓ COMO REPRESENTANTE DEL EI EN ALEMANIA

Asimismo, el fiscal asegura que en estas mismas fechas entabló conversación con varias mujeres, presentándose como representante del EI en Alemania, con el fin de convencerlas a que le acompañaran a Siria e incorporarla en su proyecto yihadista.

Moutchou fue detenido el pasado 4 de agosto en Stuttgart (Alemania) por agentes de la BKA alemana, en colaboración con la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y de la Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña y en el marco de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional. El juez José de la Mata decretó su ingreso en prisión provisional.

Durante el juicio ha admitido también que pensó desplazarse a Siria y que contactó con personas que podían ayudarle en sus planes. Ha dicho, además que varias mujeres contactaban de forma espontánea con él a través de Facebook para ofrecerse para acompañarle en ese viaje, en el que tenía intención de sumarse a las filas del Frente Al-Nusra y no del Estado Islámico.

Según ha explicado, el segundo pretende conquistar el mundo mientras los primeros luchan contra los opresores del régimen sirio

A raíz de las sucesivas operaciones policiales en las que fueron detenidos varios yihadistas con los que mantenía algún tipo de contacto, Moutchou decidió huir del territorio nacional y trasladarse a Alemania.

El Ministerio Público precisa que la investigación comenzó el 24 de junio de 2015 por la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona que solicitó al juez la intervención de los teléfonos del acusado al sospechar de él cuando leyeron el siguiente mensaje en Facebook: "Es que yo nunca duermo porque estoy conquistando el mundo".