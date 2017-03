Un juez ordena prisión provisional sin fianza para el acusado de estafa que pedía fondos para tratarse 2.000 tumores

El magistrado considera que existen indicios de que no destinaba los fondos a tratarse sino a fines "manifiestamente distintos"

El Juzgado de Instrucción 5 de Llíria (Valencia), en funciones de guardia, ha ordenado prisión provisional, comunicada y sin fianza para Paco Sanz, el hombre detenido por utilizar presuntamente el dinero que recaudaba para tratarse de una enfermedad que le provocó 2.000 tumores para otros fines, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en un comunicado.

El magistrado considera que existen indicios de que el arrestado invertía las ayudas conseguidas en fines "manifiestamente distintos" a los tratamientos médicos para los que pedía el dinero.

En su comparecencia ante el instructor, el detenido, investigado por un presunto delito de estafa y otro de blanqueo de capitales, se ha acogido a su derecho a no declarar. El arrestado queda a disposición del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, que instruye la causa, declarada secreta.

Paco Sanz fue detenido este miércoles en la localidad de la Pobla de Vallbona (Valencia). Los agentes de la Policía Nacional detuvieron también a sus padres, a quienes les atribuyen delitos de blanqueo de capitales, estafa y apropiación indebida.

En las redes sociales, Paco Sanz solicitaba ayuda para recibir tratamiento porque aseguraba llevar años sufriendo el síndrome de Cowden. "Esta enfermedad me ha generado cerca de dos mil tumores. Sin embargo, intento hacer mi día a día lo más normal posible. He agotado mis recursos y los de mi familia para pagar el tratamiento. Las autoridades me ignoran", proclamaba en su cuenta de Facebook.

Asimismo, aseguraba estar haciendo "todo lo posible por salvar mi vida y la única opción experimental está en EEUU. Gracias a personas como tú, voy a poder seguir con el tratamiento, quizá curarme o incluso puede que se encuentre una cura que pueda ayudar a otros", añadía.

Y pedía ayuda a través de mensajes a un número de teléfono y de www.ayudapcasosanz.com. Asimismo, la Asociación Paco Sanz para la Investigación del Síndrome de Cowden España ofrecía a colegios, colectivos de empresas, hospitales o grupos charlas sobre superación.