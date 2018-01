Una psicóloga ve creíble la versión de la menor que denunció abusos sexuales de tres jugadores de la Arandina

La psicóloga que atiende a la menor de 15 años que denunció a tres jugadores de fútbol de la Arandina por presuntos abusos sexuales ocurridos el pasado día 24 de noviembre en el piso de los denunciados, en Aranda de Duero (Burgos), considera creíble la versión de la víctima.

Precisamente, la joven ha vuelto a comparecer, por segunda vez, en sede judicial, si bien no ha trascendido nada de lo declarado debido a que el interrogatorio se ha celebrado en presencia únicamente de la juez y del fiscal del caso, algo que no ha ocurrido respecto de las testificales ofrecidas tanto por la citada psicóloga como por el padre, un tío y una prima de la denunciante, quienes han ratificado la versión que desde el inicio les facilitó la menor.

A falta de que declare próximamente un cuarto futbolista de la Arandina que aparece en el 'musically' grabado por la denunciante el día de los hechos en el piso que compartían los tres jugadores encarcelados, el letrado Luis Antonio Calvo explica que si su patrocinada no le incluyó en la denuncia fue porque no participó en los hechos, si bien se pregunta por qué hasta ahora no ha acudido en auxilio de sus compañeros si, como dicen éstos, las relaciones sexuales fueron con pleno consentimiento de la chica.