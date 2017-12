El 66% de vascos rechaza iniciar un proceso similar al catalán en Euskadi

El 81% opina que, tal como estaba planteado, el referéndum del 1-O no reunía las garantías para ser considerado "plenamente legal y válido"

Según se recoge en el sondeo, el rechazo a iniciar un proceso similar al catalán en Euskadi se da tanto entre nacionalistas (53%), como no nacionalistas (80%) y en casi todos los electorados, desde el 69% de Elkarrekin Podemos hasta el 100% de los populares, con la única excepción de EH Bildu (28%).

En cuanto al referéndum catalán del 1 de octubre, para el 81% de los encuestados, tal como estaba planteado por las instituciones catalanas, "no reunía las garantías para ser considerado plenamente legal y válido".

Es una posición compartida, mayoritariamente, por nacionalistas (67%) y no nacionalistas (93%) y en todos los electorados, desde el 50% de EH Bildu al 100% de populares y socialistas. Frente a esta mayoría solo un 15% le otorga validez, sobre todo, entre los nacionalistas (28%) y los votantes de EH Bildu.

Preguntados por la llamada Declaración Unilateral de Independencia (DUI) aprobada por el Parlamento de Cataluña, el 64% de los entrevistados la rechaza, frente al 27% que manifiestan su apoyo. La primera posición aglutina a los no nacionalistas (83%), mientras que los nacionalistas se muestran divididos a favor (46%) y en contra (44%).

En relación a la mejor manera de resolver el problema catalán, el 72% está de acuerdo con la celebración de un referéndum pactado y plenamente legal sobre la independencia de Cataluña, en el que los catalanes decidan si quieren o no seguir formando parte de España, tras una propuesta negociada de reforma del actual autogobierno.

Se trata de una fórmula apoyada tanto nacionalistas (84%), como no nacionalistas (60%), y en todos los electorados, desde el 48% de los socialistas al 92% de EH Bildu, con la única excepción de los populares (30%). En contra se pronuncia el 18% de los entrevistados, sobre todo, en el electorado popular (70%) y, en menor medida, el socialista (42%).

En opinión de Llera, el proceso catalán ha hecho a los vascos "más autonomistas y menos independentistas". Según ha subrayado, "no ha pasado nada nuevo, ni raro, ni nada interno aparentemente" para que los indicadores recogidos en el Euskobarometro que "más han cambiado en el último semestre son los que se refieren al autogobierno o a la independencia, más que el impacto del procés".

Sin embargo, ha señalado que, "en el caso catalán, se ha visto que es una realidad, y se ha visto la respuesta que la UE dio al procés o el tema de la salida de empresas de Cataluña en los últimos meses". "Eso ya lo ha visto la gente y tiene impacto directo, no ya en el reforzamiento del no, que no cambia, sino en la desmovilización del sí" a la independencia.