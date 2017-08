El responsable de NNGG en Utrera (Sevilla) vincula los atentados de Cataluña con la acogida de refugiados

El responsable de las Nuevas Generaciones (NNGG) del Partido Popular en Utrera (Sevilla), Diego Javier García, ha relacionado los atentados de Cataluña de la semana pasada reivindicados por el Estado Islámico con la acogida de refugiados en España.

"Los mensajes de consternación no sirven de nada si no se toman medidas. Que sigan poniendo pancartas de 'Refugees Welcome' que así nos va", escribió el dirigente de las juventudes del PP el día del atentado en Barcelona donde murieron 14 personas, y rubricó su mensaje con la etiqueta 'Stop Islam'.