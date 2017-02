El responsable de la web del 9N asegura que no la actualizaron tras la suspensión del TC

Cañada asegura al tribunal que sus conocimientos informáticos "son pocos"

El máximo responsable de la web del proceso participativo del 9N sobre la independencia, Joan Cañada, ha asegurado este martes en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que no introdujeron más contenidos en esta página una vez que el Tribunal Constitucional (TC) suspendió la consulta el 4 de noviembre de 2014.

En su declaración como testigo en el juicio del 9N, también ha explicado que informó a la entonces vicepresidenta del Govern, Joana Ortega --acusada en la causa--, de la "imposibilidad" de hacer desaparecer la web, que todavía hoy se puede encontrar en Internet.

"Por lo que a mí me consta, no se introdujo otro dato en la web después del día 4. Que pasara por mí no se introdujo ningún contenido", según Cañada, a quien Ortega había encargado el diseño y coordinación de la consulta.

Sin embargo, el fiscal sostiene que la web se mantuvo activa tras la suspensión y que Ortega "en ningún momento ordenó desactivar" los vínculos a la página y ni siquiera retirar los logotipos de la Generalitat, hasta llegar a publicarse en la misma los resultados de la consulta.

La Fiscalía trata de demostrar que el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, y las entonces conselleras Joana Ortega e Irene Rigau continuaron con los preparativos de la consulta tras la suspensión y que no lo dejaron en manos de los voluntarios, como los acusados sí sostienen.

"ADMIRACIÓN" POR LOS ACUSADOS

Cañada, pese a ser el máximo responsable de la página web, ha explicado al tribunal que no es un experto en informática, que sus conocimientos "son pocos", y que los trabajos de la página se los encargaron al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI) que, a su vez, lo encomendó a empresas privadas.

Antes de empezar a contestar las preguntas del fiscal, Cañada ha expresado al tribunal su "profunda admiración" por Mas, Rigau y Ortega, y una especial estima por esta última, pero ha asegurado que eso no impediría decir la verdad en su declaración como testigo.