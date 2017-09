El restaurante del Senado incluirá comida vegetariana a petición de Podemos, pero rechaza crear un menú específico

El restaurante del Senado, en el que a diario comen parlamentarios y trabajadores de la Cámara Alta, incluirá a partir de ahora una oferta de platos de comida vegetariana, después de que la Mesa del Senado haya aceptado este martes la solicitud de Unidos Podemos.

Según ha explicado la portavoz 'morada', Maribel Mora, "no tiene sentido" que hasta el momento un centro "con tantos trabajadores" no ofreciera la opción de tomar comida vegetariana. "No se entiende que no hubiera una opción para las personas que no quieren contribuir al maltrato de los animales puedan tener una opción de comida, y esto se va a cambiar", ha argumentado.