Cospedal defiende sus dos cargos en el PP y cree que solo es noticia por morbo

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha restado importancia a las enmiendas que solicitaban que no se pudiera tener más de una responsabilidad en el partido, durante el congreso que se ha celebrado este fin de semana. “En el partido, afortunadamente hay muchas responsabilidades institucionales, orgánicas y políticas, porque es el partido más importante de España. Hay muchos casos en los que se tienen una, dos y hasta tres responsabilidades en el PP. Yo comprendo que poner mi nombre da más morbo, pero no le doy más trascendencia. Como no había noticias, esto se ha convertido en una noticia. Ha sido la anécdota del Congreso”, ha afirmado durante una entrevista en el programa de Ana Rosa.