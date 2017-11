Los dos acusados del secuestro de Publio Cordón niegan su implicación y aseguran que se enteraron por la prensa

Fernando Silva Sande ratifica que Teijelo y Gómez Méndez estuvieron con él durante el rapto y que el primero le ayudó a cavar la fosa

Los dos han declarado ante el tribunal que cuando ocurrieron los hechos estaban en París y que "nunca" han estado en Lyon (Francia), la ciudad francesa donde estuvo retenido Cordón, y que, por tanto, no fueron ellos los que alquilaron la casa elegida para el secuestro y, por tanto, no estuvieron involucrados.

Por su parte, Gómez Méndez ha explicado que nunca pidió explicaciones sobre el secuestro porque "esas conversaciones no se podían tener" y que cuando le dijeron que le habían liberado lo creyó: "Si la organización me dice que lo ha puesto en libertad, no me cabe ninguna duda".