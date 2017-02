Diez de los 17 acusados en el ‘caso Nóos’, absueltos

Si de algo no han dudado las tres juezas es de que al frente del entramado Nóos estaba Diego Torres. Es el condenado con la mayor pena en la sentencia del caso Nóos: ocho años y seis meses de cárcel, dos más que a Iñaki Urdangarin. Torres tiene un delito de blanqueo de que Urdangarin no tiene. La mujer de Torres, Ana maría Tejeiro, la que siempre fue comparada con Cristina de Borbón, recibe la misma consideración que ella: responsable civil a título lucrativo. Su multa eso sí, es de casi 350.000 euros, 100.000 más que la Infanta. Sus hermanos, los contable Tejeiro, absueltos.En total, el dato es llamativo, hay 10 absueltos frente a 7 condenados. Entre los últimos, Jaume Matas, el expresident balear. El ex ministro, el político más señalado del caso Nóos, recibe una condena de 3 años y 8 meses y una inhabilitación de 7 años. Sus delitos, el fraude y la prevaricación por las adjudicaciones a dedo al Instituto Nóos. Mercedes Coghen, exconsejera de Madrid 2016, sale absuelta. También absuelto Alfonso Grau, exvicealcalde de Valencia y eso que el fiscal pedía para él 11 años de cárcel por la adjudicación a dedo de las empresas de Urdangarin.