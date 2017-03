El 71,3% de la sociedad vasca aprueba la gestión del Gobierno vasco y un 64,7% valora positivamente el pacto PNV-PSE

Iñigo Urkullu y Maddalen Iriarte son los líderes políticos mejor valorados

El 71,3% de los vascos aprueba la gestión del Ejecutivo vasco en sus primeros 100 días de Gobierno y el 64,7% valora positivamente el pacto que mantienen el PNV y el PSE. Por su parte, el lehendakari, Iñigo Urkullu, y la portavoz de EH Bildu en el Parlamento, Maddalen Iriarte son los líderes políticos mejor valorados, según el último EiTB Focus, la encuesta sobre actualidad social y política del grupo EiTB.

La encuesta se ha realizado por Gizaker para EiTB entre 1.200 personas residentes en la Comunidad Autónoma Vasca (400 en Álava, 400 en Bizkaia y 400 en Gipuzkoa). El trabajo de campo se realizó durante los días del 22 al 24 de febrero de 2017, mediante entrevistas telefónicas.

En relación al grado de satisfacción con la gestión del Gabinete Urkullu tras los 100 primeros días de Gobierno, un 71,3% aprueba la gestión del Ejecutivo autonómico. Además, un 64,7% de los encuestados también le otorga un aprobado, con unas notas de cinco o más sobre diez, al pacto PNV-PSE.

Por otra parte, el 63% de la ciudadanía cree que el pacto PNV-PSE se mantendrá toda la legislatura, mientras que un 18,2% considera que no y un 18,8% no sabe o no contesta. Sobre las peticiones que realizarían al lehendakari, Iñigo Urkullu, para esta legislatura, la petición mayoritaria(43,5%) es más empleo.

Por otra parte, el 74,3% de la población cree que el clima político en Euskadi es mejor que en el Estado español frente a un 2,3% que considera que es "mejor" en el Estado. Un 23,4% no sabe o no contesta.

LÍDERES POLÍTICOS

La encuesta constata que todos los líderes políticos vascos mejoran su valoración con respecto al último EiTB Focus, publicado en septiembre de 2016, a pocas fechas de las elecciones al Parlamento vasco. El lehendakari, Iñigo Urkullu, con un 6,39, y la portavoz de EH Bildu en la Cámara vasca, Maddalen Iriarte, con un 6,30, son los mejor valorados.

Le siguen la parlamentaria de Elkarrekin Podemos Pili Zabala con un 5,56, la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, con un 4,97, y cierra la tabla el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso con un 2,94.