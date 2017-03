Susana Díaz: "Mis adversarios están fuera. Dentro sólo tengo compañeros"

Susana Díaz ha acudido al plató de Informativos Telecinco para ser entrevistada por Pedro Piqueras . Aquí, la candidata a la Secretaría General del PSOE ha asegurado que, de ganar las primarias, no dejará la Junta de Andalucía, y ha recalcado, --en un mensaje conciliador--, que sus adversarios "están fuera" del PSOE. "Dentro solo tengo compañeros. No quiero que se señale a nadie. En el PSOE no hay buenos ni malos", ha dicho. Más allá, ha calificado de "impropio" que un presidente del Gobierno "esté chantajeando porque no sabe gobernar" y ha dicho que su partido "no" va a "compartir políticas de recorte que vayan al corazón de las personas y las familias". La democracia "hay que fortalecerla", ha aseverado, llamando al diálogo para atajar cuestiones como los Presupuestos y el desafío soberanista catalán.

Ante Pedro Piqueras, Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, ha iniciado la entrevista en Informativos Telecinco respondiendo sobre su gran puesta en escena para anunciar su candidatura:



"Fue un día de alegría, de emociones, donde quienes estuvimos allí vivimos el espíritu del 26 de marzo; que era amor por nuestro partido y por un PSOE que quiere volver a ganar en nuestro país", ha contestado.



"Creo que hubo un esfuerzo colectivo y no creo que fuese sólo por mí; era por el PSOE. Me sentí feliz, convencida de la decisión, sabiendo que tenemos oportunidad de llegar a esas noches de victorias electorales. Me di cuenta de que era posible y estamos deseando volver a ganar".

"MIS ADVERSARIOS ESTÁN FUERA"

Cuestionada sobre si tal puesta en escena era una demostración de fuerza contra Pedro Sánchez, Díaz ha querido lanzar un mensaje claro y conciliador:

"Lo primero que he pedido es que seamos capaces de regalarnos a nosotros mismos unas primarias limpias que den fortaleza al partido y que nos permita reencontrarnos. Les pedí a todos que hablaran bien del conjunto de los compañeros, porque al final compartimos un camino. Mis adversarios están fuera; fundamentalmente en la derecha y en quienes en algún momento quieren sustituir al PSOE. Dentro solo tengo compañeros y compañeras y eso para mí es muy importante; importantísimo.

"NO QUIERO QUE SE SEÑALE A NADIE"

"Yo me siento orgullosa de la historia del PSOE. Me siento tan orgullosa que para mí fue un honor que grandes secretarios generales estuviesen en IFEMA para compartir un proyecto ilusionante. Esos miles de compañeros que me apoyan a mí son tan compañeros como los que apoyan a Pedro Sánchez y a Patxi López. No quiero que se le señale a nadie. No hay buenos ni malos. Quiero que se escuchen a todas las voces, hombres y mujeres, en todos los lugares. Ese es el camino que nos va a llevar a la victoria electoral".

EL TENSO COMITÉ FEDERAL: "ALGO QUE NOS DOLIÓ A TODOS"



Así, la candidata a la Secretaría General del PSOE ha querido lanzar un mensaje de unidad y romper con episodios que mostraron una reconocida fragmentación, tensión y división en el seno del partido, como el tenso Comité Federal que culminó el adiós de Pedro Sánchez como secretario general del partido.

" El Comité Federal fue algo que nos dolió a todos. Fue difícil, y muy duro. Vi a compañeros y compañeras llorar. Sé que los que estaban en casa sentían el mismo dolor. No se hizo bien en general. Se cometieron muchos errores. Después de esa votación donde los miembros del Comité rechazaron la propuesta".

"A partir de ahora pido el voto de quien no esté pensando en pasar factura. Pido el voto de la esperanza, de mirar al futuro, de pasar página. Creo que España espera y necesita al PSOE y el PSOE tiene que estar a la altura de un gran país y de unos ciudadanos que quieren que su vida les cambie a mejor".

SOBRE LOS INSULTOS A EDUARDO MADINA

A este respecto, hizo un inciso con respecto a los insultos dedicados a su compañero Eduardo Madina: "Nadie le puede llamar fascista. Madina sufrió un atentado de ETA. Ha habido quien ha querido atacar a los socialistas llamándose socialistas. Pero no son socialistas", ha recalcado.



LA LUCHA CON PODEMOS



Respecto a la lucha de poder en votos con Podemos, Susana Díaz ha reflexionado y explicado lo que necesita su partido:

"Creo que los ciudadanos quieren un partido reconocible. No nos van a votar por lo que hizo Felipe González o José Luis Rodríguez Zapatero, sino porque hoy tengamos respuesta a los nuevos desafíos. Nuestra fortaleza, nuestros valores, y nuestra capacidad para cambiar y hacer frente a la desigualdad, al populismo, al nacionalismo..."

"OLA DE RACISMO" EN EUROPA

Adentrándose en las cuestiones que atañen a Europa y el auge del extremismo, ha reconocido que le preocupa "muchísimo" todo lo que está sucediendo. " Europa vuelve a recorrer una ola de racismo. Crear división, enfrentamiento, el brexit en Reino Unido, Marine Le Pen... Creo que la Unión Europea necesita avanzar y avanzar en otra velocidad. La moneda única no puede ser la meta final; era una meta volante. El dinero circula con mucha facilidad, sin control en los mercados financieros, por lo que la desigualdad aumenta, y eso genera división...", ha dicho.



LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD

Volviendo a España y sus problemas, preguntada por Pedro Piqueras por su opinión al respecto de las políticas de austeridad, Susana Díaz ha señalado que "el camino no ha sido correcto". "Si uno piensa qué peso tenía el salario de los trabajadores antes de la crisis, era la mitad de nuestra riqueza. Después de la crisis solo un 47%. ¿Dónde están esos 3 puntos? En el bolsillo de los que más tenían", ha criticado.



"Eso ha sido una austeridad llevada al último extremo. Y el último extremo ha sido el sufrimiento de las personas".



LA INDEPENDENCIA DE CATALUÑA

En lo que se refiere a la independencia de Cataluña, la presidenta de la Junta de Andalucía no ha dudado en afirmar que "quienes enfrentan, quienes generan división y ruptura no ayudan a lo que necesita Cataluña, que es puente y diálogos".

"Eso no ayuda. Los socialistas tenemos una hoja de ruta. En primer lugar hay elementos que hay que cambiar. El estado de las autonomías ha dado de sí lo que ha tenido que dar de sí. El Senado tiene que ser reformado y ser la voz del territorio y tener una representación real. Necesitamos que se garanticen los servicios públicos en todos los rincones de España; y con el valor real. Hay que garantizar que esa financiación sea justa. Hay que reconocer individualidades. El respeto nos hace dignos y la singularidad nos hace mejores, y son posibles. Al mismo tiempo la igualdad tiene que ser la bandera que nadie nos arrebate. Mi manera de amar a nuestro país es siendo socialista", ha dicho.



SU RECETA PARA CATALUÑA: "ENTENDIMIENTO Y DIÁLOGO"



"Lo peor es que ya están diciendo que si ellos alguna vez consultaran (refiriéndose a la consulta independentista) ya saben el resultado. Yo estoy convencida de que esto tiene salida y solución, pero hace falta mucha generosidad y mucho entendimiento y diálogo, y seguramente tendremos que contar con todas las fuerzas políticas que quieran llevarlo a cabo, y con la sociedad. Creo que tiene que haber un porcentaje de ciudadanos en Cataluña a los que no les dijeron que el final era este. Que no se condicione el futuro de sus hijos, que se les hable de cuál es el problema y cuáles son sus soluciones".

CARTERA DE INVERSIONES Y PRESUPUESTOS GENERALES



Ahondando en cuestiones económicas, y preguntada por la cartera de inversiones, Díaz ha afirmado que "siempre es necesario que en todos los territorios se lleven a cabo inversiones necesarias y justas", afirmando que "los dos ramales del corredor son prioritarios".



"Las inversiones son clave, porque en el desarrollo productivo y económico de este país... hay que invertir ahí después de una crisis virulenta. Pero no solo eso".

"Lo que se haga tiene que ser desde el diálogo y el entendimiento. Aquí nadie puede poner sobre la mesa una solución unilateral. Lo primero es abrir el diálogo. Se podría contar con expertos dispuestos a abordar el tema. Yo ya se lo dije a Rajoy hace un año, y hace dos años, y tampoco nos escuchó", ha reprochado.



"NO VAMOS A ACEPTAR NINGÚN TIPO DE CHANTAJE"

En este sentido, ha insistido en la necesidad de "reforzar la democracia", criticando: "Yo estuve 80 días que no hubo alternativa de Gobierno en Andalucía. El PP de la mano de Podemos impedía que yo formara Gobierno. Eso es no entender que la democracia permanentemente hay que reforzarla y blindarla".

En este sentido, ha asegurado que el PSOE tiene "un programa de Gobierno radicalmente distinto al del PP". "No compartimos sus recortes, su política de austeridad, el daño que le ha hecho a la gente... Han precarizado el empleo, la temporalidad es salvaje y se han llevado por delante parte de la negociación colectiva de este país".



" No vamos a compartir políticas de recorte que vayan al corazón de las personas y las familias", ha subrayado.



Continuando con su crítica, no ha querido dejar de destacar que le parece "impropio de un presidente del Gobierno" que esté "chantajeando porque no sabe gobernar".

"Él está acostumbrado al rodillo, a que hacía lo que quería, a la ley mordaza, a la LOMCE, y ahora ve que hay que negociar apoyos en el Congreso de los Diputados. Y me llama la atención que esté maltratando a su principal apoyo, que es Ciudadanos".

"Evidentemente no vamos a aceptar ningún tipo de chantaje condicionado a apoyo de nada. Estamos utiilizando nuestros votos y nuestros escaños para ir contra esas políticas que han ido en contra de la gente", ha dicho.



NO DEJARÁ LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Atendiendo a una de las cuestiones que esperaban respuesta desde que anunciase su candidatura a la Secretaría General del PSOE, Susana Díaz ha recalcado que no dejará la presidencia de la Junta de Andalucía en caso de que se proclamase vencedora en las primarias.



"Defender Andalucía es compatible con defender España. ¿Rajoy va a dejar de ser presidente del Gobierno porque es presidente del PP?" ha apuntado, lanzando la pregunta.

SU APOYO A LA CANDIDATURA



Finalmente, respecto a las primarias que tiene por delante y todo el cariño que le han mostrado en apoyo a su candidatura, la socialista se ha mostrado consciente de que necesita "toda esa ayuda y más". "Intento mejorar todos los días pero necesito toda la ayuda posible para que el PSOE vuelva a ser un PSOE ganador", ha finalizado.