Una de las detenidas en Turquía es la esposa del sanguinario yihadista 'Kokito Castillejos'

Y además... Detenidas en Turquía dos españolas integradas en Daesh

Este terrorista, cuyo nombre real es Mohamed Hamaduch, se casó con esta joven ceutí. Ambos viajaron hasta el territorio dominado por el Estado Islámico, donde nació el hijo de ambos, el considerado como primer niño español nacido en el Califato. Las fuerzas de seguridad española lo dieron por muerto en Siria en 2015.

'Kokito Castillejos', que en las redes sociales también se hacía llamar Abu Tasmin el Magrebí, tenía entre 28 y 29 años, llevaba en Siria desde el año 2013 y era un gran conocedor de España, en concreto del barrio ceutí de 'El Príncipe', donde se relacionó entre círculos radicales.

Natural de la ciudad marroquí de Castillejos, trabajó como mecánico. Saltó a la fama como yihadista radical por publicar una foto suya en las redes sociales posando con cinco cabezas cortadas de soldados del presidente sirio Bashar Al Assad.

Su mujer, de 26 años, ha sido detenida en Turquía junto con Fatima Akil Laghmich, de 21. Las autoridades de este país han arrestado a ambas, sobre las que pesaba una orden internacional de detención dictada por la Guardia Civil, después de que partieran desde Ceuta en 2014. Según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado Interior, los esposos de las dos integrantes en Daesh eran "destacados yihadistas con decenas de asesinatos".

La extrema crueldad de 'Kokito Castillejos' quedó acreditada en otras de sus apariciones en la red, a las que tuvo acceso Europa Press, donde se le veía fotografiando a un niño que, sonriente, sujetaba otra cabeza degollada rodeado de más niños que asisten a la escena. Muchas de esas publicaciones eran jaleadas por numerosos jóvenes que le seguían en la red, entre ellos algunos ubicados en España o Marruecos.

CINTURÓN DE EXPLOSIVOS COMO DOTE

Tenía admiradores que manifestaban abiertamente su deseo de seguir sus pasos. 'Kokito' estudió en 'Abi rabi3 Sabti' de la ciudad de Castillejos, de la que han surgido otros yihadistas de origen marroquí desplazados a zonas de conflicto.

Assia Ahmed se casó por poderes con el yihadista, que le regaló a ella como dote un cinturón de explosivos. La relación sentimental comenzó en 2014 a través de Internet, aunque no se descarta que se conociesen antes en Castillejos, cuando la joven estuvo en una tienda en la que trabajó 'Kokito'.

El contacto entre ambos se inició a partir de que el hermano de la joven luchara junto a 'Kokito' en Siria, donde posteriormente también falleció. Younes Ahmed Mohamed, conocido con el alias de 'El Esponja', habría muerto en una acción de combate en Siria con unos 19 años.

ASSIA AHMED

La chica viajó a Siria pasando por Marruecos y Turquía en torno al mes de junio del año pasado y se encontró con su marido en un campamento llamado Al Atarib. Allí confirmaron su matrimonio y ella se quedó embarazada. Assia Ahmed Mohamed creció en Ceuta, donde realizó sus estudios hasta -al menos- el nivel del instituto.

En el perfil de Facebook que se vincula a esta chica, amigos y familiares les felicitaron y la 'titular' del perfil llegó a colgar una imagen en la que se veía un pastel con una leyenda en árabe que decía: " Que el niño que ha nacido bajo el Califato llegue a ser Ulema (sabio) y obtenga el paraíso".

Todos estos datos vienen recogidos en diversos análisis realizados por el experto en yihadismo José María Gil Garre, investigador del Instituto de Seguridad Global (ISG). Entre los trabajos de Gil Garre se incluye la monitorización de los perfiles yihadistas en redes sociales donde llegó a interactuar con 'Kokito Castillejos'.

QUERÍA VOLVER

En uno de estos intercambios el autor del informe --que en todo momento se presenta ante él con su verdadera identidad-- le preguntó si quería volver a España o Marruecos. " ¡¡Sí!! quiero volver, pero no para vivir allí, sino para conquistarlo", respondía el terrorista al tiempo que añadía que su aspiración es conquistar todo el mundo. Se justificaba alegando que así lo dijo el profeta Mahoma.

En otra de estas conversaciones 'Kokito' afirmaba lo siguiente sobre la joven Assia Ahmed: "Ella ha dicho que quiere incorporarse al Estado de Sham (ISIS) ya que, gracias a Dios, su fe era fuerte y muy firme. Como es muy honesta le he mandado el dinero de aquí y pedí su mano para el matrimonio y aceptó. Me he casado con ella estando todavía en Ceuta para evitar rumores ya que somos extraños uno para con el otro. Así nos hemos casado y hablo de forma permanente con ella y le doy dinero para la migración".