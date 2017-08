El conflicto de El Prat amenaza con repetirse en otros aeropuertos españoles

El comité de empresa de Eulen en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas mantendrá este miércoles a las una reunión para debatir qué medidas toman en solidaridad con sus compañeros en huelga del Aeropuerto de El Prat , protestas que sólo afectarían a las labores de facturación y vigilancia en terminales, y no a los arcos de seguridad como en Barcelona.

"Es muy pronto y no corresponde al comité, sino a los trabajadores, el decidir si hay o no alguna acción", han enfatizado.

Eulen es la empresa responsable de los arcos de seguridad en El Prat y su plantilla de vigilantes ha comenzado esta semana una huelga indefinida. Su protesta tiene origen en la falta de personal que perciben en el control de seguridad en los nuevos contratos, que consideran precarios, ya que no alcanzan los 900 euros mensuales según los sindicatos.

El personal de Prosegur estudia ir a la huelga en los aeropuertos de València y Alicante si el Gobierno no aprueba "un modelo único de contratación" del servicio de seguridad que garantice que "se respeta el convenio colectivo estatal" para que las empresas adjudicatarias no puedan recortar salarios y derechos de los trabajadores.

Al respecto, ha aclarado que si el Ejecutivo aprueba nombrar un mediador convocarán la huelga en los aeropuertos valencianos para que "reflexione" porque "el problema no es con una empresa concreta" sino con "las licitaciones de los concursos por debajo del precio del convenio ". "Más que concursos parecen subastas", ha explicado Martínez.

Por ello, ha insistido en que el problema no es con una empresa concreta de un aeropuerto determinado si no que el Gobierno saque licitaciones que no cumplen con el convenio colectivo estatal.