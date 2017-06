Los tres yihadistas españoles que han fallecido en 2016 en zona de conflicto utilizaban al-Andalusí como alias

Los grupos terroristas hicieron un total de 43 menciones a España, 20 de ellas nombrando expresamente Al-Andalus

Said Mohamed había sido soldado profesional en Melilla, su localidad natal, entre 2007 y 2010. Dos años después de dejar el Ejército, Said Mohamed desapareció y su rastro se localizó tiempo después cuando combatía en las filas de AQMI en Mali. En septiembre de 2015, Said Mohamed apareció en un vídeo de AQMI en el que hacía un llamamiento a los musulmanes españoles y, en particular, a los de Melilla para que se trasladaran a combatir a zonas de conflicto.