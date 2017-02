Los Oscar 2017 dan por muerta a Jan Chapman, una productora australiana

El error de dar como ganadora a mejor película a La La Land no ha sido el único fallo garrafal de una gala de los Oscar 2017 que pasará a la historia por estas tristes anécdotas. Y es que en el repaso que ha hecho la Academia de cine de las personas que han fallecido en el último año han incluido por error la imagen de una mujer que está viva.

Jan Chapman no olvidará los Oscar 2017, ya que su imagen apareció junto al nombre de Janet Patterson, una diseñadora de vestuario que sí que ha fallecido en el pasado año, en el habitual 'In Memoriam' que realiza la Academia de Cine, según explica el diario australiano The Sydney Morning Herald.

La productora australiana ha declarado a Vanity que “estoy devastada por el uso de mi foto en lugar de la de mi gran amiga. Janet tiene una gran belleza y ha sido cuatro veces nominada a los Oscar, es muy decepcionante que el error no se haya resuelto”.