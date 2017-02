El divertido tweet de Miss Universo sobre la 'pifia' de los Oscar

El momento clave de la ceremonia de los Óscar ha sido cuando Warren Beatty y Faye Dunaway anunciaban a 'La La Land' como ganadora a mejor película. Todo el equipo subía al escenario para recoger la estatuilla cuando, en medio de la celebración, se dieron cuenta que en realidad la triunfadora era 'Moonlight'. Un fallo en los sobres provocó uno de los mayores errores en la historia de estos premios.

El momento recordó a otro muy parecido que se produjo en el Certamen de Miss Universo en 2015, cuando el presentador anunció por error como ganadora a la representante de Colombia, Ariadna Gutiérrez, en vez de a la filipina, Pia Wurtzbach. Por eso, la propia cuenta de Twitter del certamen ha aprovechado la ocasión para manifestarse. "Llamad a nuestra gente, ellos saben qué hacer", han publicado con mucho humor

Have your people call our people - we know what to do. #Oscars #MissUniverse