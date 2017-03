Hace historia en 'Pasapalabra' ganando el rosco en su primer programa

Nadie había completado el rosco de 'Pasapalabra' a la primera hasta que Julio, un profesor de música, llegó al programa para hacer historia. Y eso que su rival, Pablo, le ganaba al inicio la partida con 15 aciertos del tirón. Dos músicos detrás del bote y Julio pasaba palabra, pero lo tenía claro... "Me toca a mí la 'Z', la zeta me la sé y ya me embalo; no paro, y digo ¡'Moncayo'!". "En el primer momento no me lo podía creer", confiesa, pero la realidad es que ha logrado un bote de 318.000 euros que se lleva a Zaragoza. Y el dinero ya sabe en qué gastarlo: un piano de cola, la ilusión de toda su vida.