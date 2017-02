Nuestro pelo está sufriendo, es hora de poner remedio

Salir de la peluquería -por eso de llevar el pelo limpio y dar buena imagen- e ir a continuación a realizarte un estudio capilar para que te diagnostiquen en qué estado está tu pelo y que te digan que tienes el cuero cabelludo congestionado que está obstruyendo el folículo pilar, es como para llorar... o no para llorar si no para ver y entender que nos lavamos muy a menudo el pelo pero incorrectamente, si reconozcámoslo, incorrectamente.

Champús especiales, mascarillas, no son suficientes para que nuestro cabello luzca divino y sano. En muchas ocasiones creemos que necesitamos un champú graso, o uno seco y resulta que nuestro pelo está muy graso en el cuero cabelludo y sin embargo destruido por las puntas (algo usual porque esa parte del cabello tiene dos o tres años y si no se cuida bien pues finalmente tiene fragilidad, se quiebra o lo que todos venimos a conocer como puntas abiertas). Además el uso de planchas, rizadores, tintes hacen que nuestra melena sufra. ¿Por qué no ser indulgente con él?

Otras veces como os contábamos, el cuero cabelludo está congestionado y no deja que el pelo tenga el equilibrio y la fuerza que debería.

El cabello es una de las partes de nuestro cuerpo que más nos importa y en el que la gente invierte más dinero y sin embargo, no se hace adecuadamente y, paradójicamente, es una de las partes más olvidadas. Y ¿por qué? Pues porque mientras para nuestro rostro contamos con desmaquillante, limpiadora, exfoliante, sérum, corrector, contorno, tratamientos en salones y clínicas especializadas y un largo etcétera hasta llegar a maquillarnos, sin embargo para el pelo -que tanto nos preocupa- nos limitamos a un champú que en la mayoría de las ocasiones no es el idóneo para nosotros, un acondicionador y una mascarilla. Y más de lo mismo con nuestra piel del cuerpo: anticelulíticos, reductores, cremas, tratamientos en cabina...

Cómo cuidar el pelo tras el diagnóstico:

Para ello nos hemos dirigido hacia uno de los tres exclusivos spa capilares que René Furterer tiene en el mundo donde realizan un exhaustivo estudio capilar, Spa capilar Rene Furterer en el 15 de la place de la Madeleine. "El cuidado del pelo, es un arte" explica desde París Corinne Bourgela, directora de marketing estratégica de la firma. Tokion 5 Stars en Japón y Alssandro Mangerini Salon en Nueva York completan el trío de ases que están revolucionando la belleza capilar.

El diagnóstico del cabello y del cuero cabelludo define el ritual de cuidado ideal. Este examen profundo se realiza con la ayuda de un aparato patentado que ayuda al diagnóstico: Capiloscopio 5. Mediante la extracción de unos cabellos de distintas zonas, se diagnostica en qué estado se encuentra nuestro pelo y qué cuidados necesita en cada parte.

"Generalmente el orden es preparar, tratar y lavar, pero en ocasiones como por ejemplo si hay caída de cabello el orden varía" explican desde la firma de Pierre Fabré, donde la exclusividad y la privacidad prevalecen.

Tras el estudio capilar se procede al cuidado que se inicia con un ritual preliminar de siete masajes comenzando con un masaje con Complexe 5 que es un previo para los cueros cabelludos sanos. Tanto Complexe 5 y Triphasic -que actúa contra la caída del cabello y del cual se venden 800 sueros diarios- son dos de las joyas de la corona que unidos al Karité, al Absolue Kératine, Lumicia vinagre de brillo y el resto de la gama ayudan a revitalizar tu pelo.

Algo vital es activar la circulación del cuero cabelludo completándose con un cepillado específico.

Además de los tres centros exclusivos internacionales, la presencia de la firma está en 80 países en 12.000 puntos de ventas. En España se pueden acudir a los siguientes centros o pedir ayuda en la farmacia más cercana.

Si quieres en la web puedes buscar los puntos de venta: http://www.renefurterer.com/

