El presidente de FAPAE dice que este año hay "buenas películas" españolas pero advierte de "nubarrones en el horizonte"

FAPAE organiza la próxima semana el mercado de venta de cine español Spanish Screenings - Málaga de Cine 2017

El presidente de FAPAE, Ramon Colom, ha afirmado que este año hay "buenas películas" y "buena disposición" por parte de la Administración respecto a la industria cinematográfica española, aunque ha advertido de que hay "nubarrones en el horizonte" que ve necesario "pinchar".

Según ha señalado durante una entrevista concedida a Europa Press, hay noticias que hacen referencia al pasado y que van a incidir en el presente y en el futuro del cine español, tanto en las relaciones con la Administración como con el público. "Si cada día aparece una noticia mala el espectador se distancia del cine español", ha alertado Colom.

"Hay películas suficientes pero necesitamos que el panorama esté limpio y despejado", ha destacado Colom, en referencia, entre otros asuntos, al fraude en la manipulación de datos para acceder a las ayudas a largometrajes.

Colom ha precisado que "no es cierto que todos son ladrones ni corruptos" aunque ha agregado que "si alguien estafa o sustrae hay que ir con todas las de la ley". En este sentido, ha señalado que si las leyes fuesen "tan claras y fijas como las de cualquier ciudadano no habría ningún problema", pero critica que las normas a veces cambian "mientras se hacen películas".

Respecto al impacto en la taquilla de 'El guardián invisible', la adaptación cinematográfica del "best seller" de Dolores Redondo, Colom ha reconocido que el intento de "boicot" no ha ayudado puesto que a pesar de que ha ido "bien", no ha sido el "éxito rotundo" que se esperaba.

El conjunto de las películas españolas exhibidas en el extranjero en 2015 recaudó 62 millones de euros, mientras que en 2016, la cantidad ascendió a 65 millones, un crecimiento de casi un cinco por ciento que Colom considera "suficiente". 'Julieta' de Pedro Almodóvar, encabeza este ranking, seguida por 'Atrapa la bandera', 'Tini. El gran cambio de Violeta', 'El hilo rojo', 'El ciudadano ilustre' y 'Truman', lo que a su juicio pone de relieve que los géneros que mejor viajan son el drama, el thriller y las aventuras juveniles.

MERCADO ESPAÑOL EN EL EXTRANJERO

FAPAE organiza la próxima semana Spanish Screenings - Málaga de Cine 2017, único mercado para la venta y promoción del cine español a nivel internacional, que se celebrará los días 20, 21 y 22 de marzo de 2017 en el marco del Festival de Málaga, con la financiación del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), ICEX España Exportación e Inversiones, Ayuntamiento de Málaga y la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), y el patrocinio del Festival de Málaga.

Colom ha celebrado que aunque España había perdido la "tradición o iniciativa" en la venta de películas, en los últimos años se ha producido un "auge" de distribuidoras que está en aumento. No obstante, ha señalado que aún es "un camino largo por recorrer" y advierte de la desconexión con algunas cinematografías.

En este punto, ha señalado que es importante el "clima de sensibilidad entre países" porque no hay "intercambio suficiente", algo que ocurre, por ejemplo, con industrias como la italiana o incluso con la latinoamericana.

En el caso concreto del cine iberoamericano, cree que habría que "reflexionar" algunos vehículos como el programa al estímulo a la coproducción Ibermedia, creado en 1994, y pensar en otras vías porque, según ha destacado, el mercado en español tiene más de 500 millones de personas.

Según ha señalado, hace falta una figura popular como la de Ricardo Darín, que sea capaz de aunar los mercados. En el caso español, ese actor podría ser Javier Cámara, quien ya actuado en producciones extranjeras como la serie 'The young pope', de Paolo Sorrentino, aunque cree que no tiene suficiente presencia. "No se puede amortizar el coste de una película media simplemente en uno de nuestros países", ha recalcado Colom.