¿Cuánto se tardaría en llegar al nuevo sistema solar descubierto?

El director del Instituto de Astrofísica de Canarias, Rafael Rebolo, ha asegurado que el reciente descubrimiento de un sistema planetario en la estrella TRAPPIST-1, es "de especial interés" porque, por su relativa cercanía, puede tratarse de "uno de los sistemas solares que quizás la Humanidad llegue alguna vez a visitar". Sin embargo, otras previsiones no son tan optimistas. Según el astronauta de la NASA Scott Kelly, con la actual tecnología de propulsión tardaríamos 800.000 años.

La distancia de 40 años luz (alrededor de 369.000 billones de kilómetros) no es fácil de superar y por el momento no existe ninguna nave espacial que pueda hacer ese recorrido. Nikole Lewis, astrónomo del Instituto Científico del Telescopio Espacial, estima que un viaje así podría durar alrededor de 44 millones de años si el medio de transporte fuera un avión de reacción, según Interesting Engineering.

Al analizar los métodos de transporte espacial más rápidos actuales, el portal Space.com ha calculado cuánto tardarían la sonda New Horizons y la nave espacial de la NASA Juno en el hipotético caso de ser capaces de llegar a este destino. New Horizons, que en 2015 pasó por Plutón, tardaría alrededor de 817.000 años hasta arribar a TRAPPIST-1 con su velocidad actual de 14,31 kilómetros por segundo. En el caso de la nave espacial Juno, que se aproximó a Júpiter el año pasado, serían 'solo' 158.600 años a una velocidad de 265.000 kilómetros por hora.La nave espacial Voyager 1 alcanzaría el lejano sistema solar más tarde, en 685.130 años con su velocidad actual de unos 61.470 kilómetros por hora.

Previsiones más optimistas

Para Rafael Rebolo, llegar a los planetas de TRAPPIST-1 podría no ser algo tan lejano. "Se desarrollarán tecnologías para que el ser humano se pueda mover mucho más rápido, no a 10 o 20 kilómetros por segundo sino a 1.000 o 2.000 kilómetros por segundo, que no es algo descabellado para la evolución tecnológica de los próximos dos siglos. En el futuro quizás los plazos de tiempo se acorten", ha indicado.

Además, ha señalado que el hallazgo del sistema que orbita en torno a la estrella TRAPPIST-1, con varios planetas que podrían tener las condiciones adecuadas para albergar vida, indica que la frecuencia de este tipo de sistemas familiares puede ser "mucho más habitual" de lo que se creía hasta ahora.

"Probablemente, lo que esto nos está diciendo es que la frecuencia de sistemas planetarios es muy alta y probablemente del 80% a 90% de las estrellas tienen sistemas planetarios que están esperando a ser descubiertos", ha asegurado en dos entrevistas a Cadena SER y COPE.

Rebolo ha explicado que el sistema planetario descubierto, a 40 años luz de la Tierra, no es el más cercano a la Tierra con cuerpos celestes con condiciones susceptibles de albergar vida. Sin embargo, ha señalado que en el caso de TRAPPIST-1, son tres de los siete planetas descubiertos aquellos de los que se cree que son planetas rocosos que podrían contener océanos e incluso atmósfera.

"Dentro de un par de años, con el futuro telescopio espacial quizás sea posible investigar también la presencia de atmósfera en algunos de estos planetas e incluso quizás encontrar huellas de oxígeno. Esto va a ser materia de investigación en los próximos años no solamente en este sistema, que es muy interesante, sino también en otros sistemas que son muy interesantes y que están muy cerca de nuestro sol", ha explicado.

De ser así, el astrofísico cree que en dichos planetas "podría haberse generado vida a nivel muy elemental". De todos modos, ha hecho hincapié en que afirmar que existe vida es "mucha especulación" y asegura que "no existe ninguna evidencia" de que haya sido así.