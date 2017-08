ACNUR asegura que España necesita "un plan para controlar el flujo migratorio" y aconseja aprender de otros países

Cree que no se debe hablar "situación de emergencia" porque, en comparación con Italia y Grecia, los números son "relativamente bajos"

Concretamente, Friz-Prguda ha hecho referencia a la llegada de casi 600 personas por la costa andaluza el pasado 16 de agosto. "En lo que va de año van casi 14.000 llegadas, lo que representa casi un aumento del 90 por ciento en su totalidad, pero no debemos de hablar de situación de emergencia porque, en comparación con las llegadas a Italia y Grecia, son relativamente bajos", ha dicho.

"Las reuniones han sido muy constructivas y hay bastante concruencia en las conclusiones. Una de las conclusiones es estar preparados para cualquier eventualidad", ha subrayado Friz-Prguda, al tiempo que ha añadido que la protección internacional y la seguridad de la mano "no solamente no deben tener una relación antagonista, sino que se pueden reforzar mutuamente".

Para la representante de ACNUR, "no se debería" calificar la llegada de migrantes como "avalancha", porque, en su opinión, "quita el aspecto humano" de estas llegadas. "Son personas y cada uno con su motivo, no me parece apropiada esta terminología. Estamos lejos de una emergencia", ha sentenciado.