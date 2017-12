AMP.El Papa ataca el orgullo "reincidente y absurdo" del hombre que crea guerra y degradación humana, social y ambiental

Francisco escoge una fotografía del bombardeo atómico de Nagasaki en 1945 para denunciar "el fruto de la guerra"

Durante la homilía de este 31 de diciembre, el Papa ha querido también aprovechar la última celebración litúrgica del año para lanzar un mensaje de esperanza hacia los ciudadanos de Roma, "que cada día contribuyen con pequeños, pero prestigiosos gestos concretos" al bien de la ciudad. A ellos ha agradecido que traten de "ejercitar de la mejor manera su deber", que se muevan en el tráfico "con prudencia y criterio", que respeten "los lugares públicos", que señalen "lo que no funciona" y que se preocupen "de los ancianos y de los que viven de manera precaria".

"Estas personas, aunque no salen en las noticias, son la mayor parte de la gente que vive en Roma. Entre ellas, no pocas se encuentran en condiciones de penurias económicas y sin embargo no se lamentan, ni albergan resentimientos ni rencores, sino que se esfuerzan cada día en mejorar un poco las cosas", ha subrayado.