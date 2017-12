AON y Axel Springer España reciben los Premios Empresa Flexible 2017 por sus políticas de conciliación

Expertos coinciden en que la flexibilidad laboral provoca la desaparición del centro de trabajo tradicional

Mientras, la Jornada ha contado con la participación de Phillipe Jiménez, Country Manager España, Senegal y Costa de Marfil de Regus, quien ha afirmado que "ya no se necesitan cuatro paredes. La dictadura del metro cuadrado ha terminado porque el poder de decisión ya no está en los despachos, sino que reside en las personas. Y estas deciden dónde, cuándo y cómo quieren trabajar".

La jornada también ha contado con la socia de Flexjobs, Eva Pankorva, quien ha afirmado que trabajar con diferentes personas y en distintos lugares necesita un nuevo modelo de gestión de equipos, porque cuando se está en la oficina, hay acceso a mucha información que puede ir o no dirigida al empleado aunque, si no se está presenta, se pierden muchos datos. "La formación y el entrenamiento en habilidades de comunicación, debe ir asociado a los cambios estructurales", ha argumentado.

Por su parte, la socia de MacLehm, Lola Espinosa de los Monteros, ha destacado el hecho de que en las pymes el modelo funciona, si se consigue adaptar a las necesidades de los diferentes colectivos. "El sistema debe sustentarse en un modelo que permita implantar medidas por cada colectivo dentro de la organización (Millenials, padres y madres, singles, etc) y contar con herramientas de medición y análisis que permitan valorar la eficacia de lo que estamos haciendo", ha explicado.

Por último, la socia de Zinkcare, Angelines Basagoiti, ha resaltado que la flexibilidad debe partir de la estrategia de la compañía. "Se deben hacer cambios estructurales para adaptarse al nuevo entorno y los mandos intermedios deben contar con herramientas que les permitan gestionar por objetivos y medir por resultados. Y todo ello no es posible, si no forma parte de la cultura de la organización y no se impulsa desde la alta dirección", ha apostillado.