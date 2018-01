ASPACE denuncia que la atención a personas con parálisis cerebral recibe hasta un 50% menos de ayuda de Gobierno y CC.AA

La Confederación Española de Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral (ASPACE) ha advertido de que hay un déficit de financiación pública, entre el 38 y el 50 por ciento, en los servicios de atención a las personas con parálisis cerebral.

"No me gusta la idea del ranking porque hay comunidades autónomas infrafinanciadas que no pueden acceder con las mismas políticas ni los mismos presupuestos. El ranking no tiene en cuenta la situación que tienen las comunidades, hay que hacer una buena radiografía de cómo está la situación en todos los territorios", ha sentenciado.